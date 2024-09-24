Поки світові лідери збираються на ГА ООН: Сибіга відрнагував на жорстокий удар рф по Харкову
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга засудив російський удар по житловому будинку в Харкові під час зборів світових лідерів на ГА ООН. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
росія завдала удару по житловому будинку в Харкові поки світові лідери збираються на ГА ООН. Так глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на сьогоднішню ворожу атаку, передає УНН.
"Поки світові лідери збираються на ГА ООН, щоб обговорити майбутнє світу, Росія завдала удару по житловому будинку в Харкові потужною керованою авіаційною бомбою", - повідомив Сибіга.
Глава МЗС наголосив, що є вбиті та поранені.
"Світ має зрозуміти: без перемоги над російською агресією не буде майбутнього", - резюмував він.
У Харкові вже 22 постраждалих внаслідок ворожої атаки24.09.24, 16:51 • 13221 перегляд
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості загиблих до трьох осіб внаслідок ворожої атаки у Харкові. Розбір завалів триває.