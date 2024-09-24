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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пока мировые лидеры собираются на ГА ООН: Сибига отреагировал на жестокий удар рф по Харькову

Пока мировые лидеры собираются на ГА ООН: Сибига отреагировал на жестокий удар рф по Харькову

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 14:16  •  1485 просмотра

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Глава МИД Украины Андрей Сибига осудил российский удар по жилому дому в Харькове во время собрания мировых лидеров на ГА ООН. В результате атаки есть погибшие и раненые, количество пострадавших возросло до 22 человек.

россия нанесла удар по жилому дому в Харькове пока мировые лидеры собираются на ГА ООН. Так глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на сегодняшнюю вражескую атаку, передает УНН.

"Пока мировые лидеры собираются на ГА ООН, чтобы обсудить будущее мира, россия нанесла удар по жилому дому в Харькове мощной управляемой авиационной бомбой", - сообщил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что есть убитые и раненые.

"Мир должен понять: без победы над российской агрессией не будет будущего", - резюмировал он.

В Харькове уже 22 пострадавших в результате вражеской атаки24 сентября 2024, 13:51 • 4137 просмотров

Напомним

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об увеличении количества погибших до трех человек в результате вражеской атаки в Харькове. Разбор завалов продолжается.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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