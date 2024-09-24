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Призвал к конкретным, быстрым и решительным совместным действиям: Сибига посетил неформальную встречу глав МИД ЕС в Нью-Йорке

Призвал к конкретным, быстрым и решительным совместным действиям: Сибига посетил неформальную встречу глав МИД ЕС в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 16:33  •  6761 просмотра

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На неформальной встрече глав МИД ЕС в Нью-Йорке Андрей Сибига призвал к конкретным и быстрым совместным действиям. Он отметил важность отношения к Украине как к де-факто члену ЕС и готовности страны к процессу вступления.

В представительстве ЕС при ООН в Нью-Йорке состоялась неформальная встреча глав МИД государств-членов ЕС под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и при участии главы МИД Украины Андрея Сибиги. Речь шла о достижении победы и мира, передает УНН со ссылкой на МИД.

В своем выступлении Сибига отметил критическую важность сегодняшнего момента для достижения победы и мира. Он призвал к конкретным, быстрым и решительным совместным действиям.

«Я призываю вас относиться к Украине как к де-факто члену ЕС, которым мы скоро станем официально. Мы уже начали переговоры о вступлении и стремимся открыть как можно больше кластеров параллельно. Украина понимает сложность этого процесса и готова выполнить свое «домашнее задание», все, что в наших силах, для того, чтобы этот процесс вступления был основан на заслугах и длился ровно столько, сколько нужно, а не так долго, как это было раньше», - заявил министр.

Пока мировые лидеры собираются на ГА ООН: Сибига отреагировал на жестокий удар рф по Харькову24 сентября 2024, 14:16 • 10558 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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