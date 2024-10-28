Закатували до смерті чоловіка в Ізюмі за проукраїнську позицію: ідентифікували трьох окупантів
Київ • УНН
Трьом військовим рф та "лнр" оголошено підозру за катування та вбивство 57-річного чоловіка в Ізюмі. Жертву закатували до смерті за проукраїнську позицію та поховали під номером 311 у масовому похованні.
Ідентифіковано трьох окупантів, які закатували до смерті мирного мешканця під час захоплення міста Ізюм. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
... заочно повідомлено про підозру трьом окупантам у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством та вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)
Деталі
Підозрювані — військовослужбовець ВЧ №61899 27-ої окремої мотострілкової бригади, а також двоє бойовиків "ЛНР".
За даними слідства, під час окупації м. Ізюм фігуранти знущались над цивільним населенням. У травні 2022 року вони затримали 57-річного чоловіка за проукраїнську позицію. Окупанти приїхали на двох автомобілях до його помешкання. Вони силою затягнули чоловіка до авто, звʼязавши руки та вдягнувши мішок на голову, і відвезли до катівні.
Фігуранти били затриманого, катували, намагаючись отримати інформацію про відомі йому місця дислокації ЗСУ та техніки. Від нанесених ударів чоловік помер.
Місцеві мешканці поховали його під номером 311 на місці масового захоронення в Ізюмі.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.
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