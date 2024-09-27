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Катував ветеранів АТО на Харківщині: правоохоронці ідентифікували ще одного зрадника

Київ • УНН

 • 14327 перегляди

Уродженець Херсона, який служить у зс рф, підозрюється у катуванні ветеранів АТО та проукраїнських громадян у Великому Бурлуку. Він став "смотрящим" в облаштованій катівні у підвалі місцевого відділку поліції.

Правоохоронці ідентифікували уродженця Херсона, який катував ветеранів АТО під час окупації селища Великий Бурлук Харківської області і наразі служить у лавах зс рф. Підозрюваний бив їх ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури військовому російської армії заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП. 

Підозрюваний – уродженець Херсона, який з 2014 року воював на боці так званих "д/лнр". Під час повномасштабного вторгнення рф він став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-ого стрілецького полку 1-ого армійського корпусу 8-ої армії південного військового округу зс рф. Серед окупантів він відомий як "Угрюмий".

За даними слідства, чоловік брав безпосередню участь у захопленні селища Великий Бурлук Купʼянського району. У населеному пункті окупанти облаштували катівню у підвалі місцевого відділку поліції, де підозрюваний став "смотрящим".

Він знущався та катував незаконно затриманих ветеранів АТО та громадян з проукраїнською позицією, які відмовлялись працювати на окупаційну владу. Підозрюваний бив їх ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити

- розповіли в Офісі Генпрокурора. 

Також, як повідомляється, "Смотрящий" морив затриманих голодом, не давав питної води та постійно влаштовував допити, щоб позбавити людей сну.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Комісія ООН виявили нові докази масових катувань українців росіянами24.09.24, 01:40 • 81894 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
khersonХерсон
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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