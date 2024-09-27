Катував ветеранів АТО на Харківщині: правоохоронці ідентифікували ще одного зрадника
Київ • УНН
Уродженець Херсона, який служить у зс рф, підозрюється у катуванні ветеранів АТО та проукраїнських громадян у Великому Бурлуку. Він став "смотрящим" в облаштованій катівні у підвалі місцевого відділку поліції.
Правоохоронці ідентифікували уродженця Херсона, який катував ветеранів АТО під час окупації селища Великий Бурлук Харківської області і наразі служить у лавах зс рф. Підозрюваний бив їх ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури військовому російської армії заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України)
Підозрюваний – уродженець Херсона, який з 2014 року воював на боці так званих "д/лнр". Під час повномасштабного вторгнення рф він став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-ого стрілецького полку 1-ого армійського корпусу 8-ої армії південного військового округу зс рф. Серед окупантів він відомий як "Угрюмий".
За даними слідства, чоловік брав безпосередню участь у захопленні селища Великий Бурлук Купʼянського району. У населеному пункті окупанти облаштували катівню у підвалі місцевого відділку поліції, де підозрюваний став "смотрящим".
Він знущався та катував незаконно затриманих ветеранів АТО та громадян з проукраїнською позицією, які відмовлялись працювати на окупаційну владу. Підозрюваний бив їх ногами, руками та зброєю по всьому тілу, погрожуючи вбити
Також, як повідомляється, "Смотрящий" морив затриманих голодом, не давав питної води та постійно влаштовував допити, щоб позбавити людей сну.
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
Комісія ООН виявили нові докази масових катувань українців росіянами24.09.24, 01:40 • 81894 перегляди