Пытал ветеранов АТО на Харьковщине: правоохранители идентифицировали еще одного предателя

Правоохранители идентифицировали уроженца Херсона, который пытал ветеранов АТО во время оккупации поселка Великий Бурлук Харьковской области и сейчас служит в рядах вс рф. Подозреваемый бил их ногами, руками и оружием по всему телу, угрожая убить. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры военному российской армии заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины)

Подозреваемый - уроженец Херсона, который с 2014 года воевал на стороне так называемых "д/лнр". Во время полномасштабного вторжения рф он стал заместителем командира отдельного штурмового батальона 101-ого стрелкового полка 1-ого армейского корпуса 8-ой армии южного военного округа ВС рф. Среди оккупантов он известен как "Угрюмый".

По данным следствия, мужчина принимал непосредственное участие в захвате поселка Великий Бурлук Купянского района. В населенном пункте оккупанты обустроили застенок в подвале местного отделения полиции, где подозреваемый стал "смотрящим".

Он издевался и пытал незаконно задержанных ветеранов АТО и граждан с проукраинской позицией, которые отказывались работать на оккупационную власть. Подозреваемый бил их ногами, руками и оружием по всему телу, угрожая убить