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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Замучили до смерти мужчину в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицировали трех оккупантов

Замучили до смерти мужчину в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицировали трех оккупантов

Киев  •  УНН

13:15 • 1122 просмотра

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Трем военным рф и «лнр» объявлено подозрение за пытки и убийство 57-летнего мужчины в Изюме. Жертву замучили до смерти за проукраинскую позицию и похоронили под номером 311 в массовом захоронении.

Идентифицированы трое оккупантов, которые замучили до смерти мирного жителя во время захвата города Изюм. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

... заочно сообщено о подозрении трем оккупантам в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Детали

Подозреваемые - военнослужащий ВЧ №61899 27-й отдельной мотострелковой бригады, а также двое боевиков «ЛНР».

По данным следствия, во время оккупации г. Изюм фигуранты издевались над гражданским населением. В мае 2022 года они задержали 57-летнего мужчину за проукраинскую позицию. Оккупанты приехали на двух автомобилях к его дому. Они силой затащили мужчину в авто, связав руки и надев мешок на голову, и отвезли в застенок.

Фигуранты били задержанного, пытали, пытаясь получить информацию об известных ему местах дислокации ВСУ и техники. От нанесенных ударов мужчина скончался.

Местные жители похоронили его под номером 311 на месте массового захоронения в Изюме.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.

Пытал ветеранов АТО на Харьковщине: правоохранители идентифицировали еще одного предателя27 сентября 2024, 09:11 • 14140 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
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