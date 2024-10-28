Замучили до смерти мужчину в Изюме за проукраинскую позицию: идентифицировали трех оккупантов
Киев • УНН
Трем военным рф и «лнр» объявлено подозрение за пытки и убийство 57-летнего мужчины в Изюме. Жертву замучили до смерти за проукраинскую позицию и похоронили под номером 311 в массовом захоронении.
Идентифицированы трое оккупантов, которые замучили до смерти мирного жителя во время захвата города Изюм. Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
... заочно сообщено о подозрении трем оккупантам в нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством и совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины)
Детали
Подозреваемые - военнослужащий ВЧ №61899 27-й отдельной мотострелковой бригады, а также двое боевиков «ЛНР».
По данным следствия, во время оккупации г. Изюм фигуранты издевались над гражданским населением. В мае 2022 года они задержали 57-летнего мужчину за проукраинскую позицию. Оккупанты приехали на двух автомобилях к его дому. Они силой затащили мужчину в авто, связав руки и надев мешок на голову, и отвезли в застенок.
Фигуранты били задержанного, пытали, пытаясь получить информацию об известных ему местах дислокации ВСУ и техники. От нанесенных ударов мужчина скончался.
Местные жители похоронили его под номером 311 на месте массового захоронения в Изюме.
Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск.
Пытал ветеранов АТО на Харьковщине: правоохранители идентифицировали еще одного предателя27 сентября 2024, 09:11 • 14140 просмотров