Загроза ракетних ударів залишається: У Чорному морі перебуває ворожий корабель-ракетоносій
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з них 2 несуть до 22 "Калібрів".
росія тримає у Чорному морі один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет. Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що станом на на 06:00 22.01.2025 в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Водночас, за даними військових, в Чорному є ворожий ракетоносій.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет
В Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 11 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 4 судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо
Міноборони рф повідомило про атаку БПЛА біля узбережжя окупованого Криму. У Севастополі було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників.