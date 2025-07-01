Загострення на фронті вже триває і може завершитися тільки після мирних переговорів - Буданов

Загострення на фронті вже триває і очікувати чогось нового не варто. Воно може завершитися тільки після мирних переговорів. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

Відповідаючи на питання, як він трактує слова російського диктатора володимира путіна, який заявляв, що "де ступає нога російського солдата, то російське", Буданов відповів: "Все ж правильно сказано".

От куди дійдуть, це буде під їхнім контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один, що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну, бо інакше прийде ТЦК російської федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені