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Загострення на фронті вже триває і може завершитися тільки після мирних переговорів - Буданов

Київ • УНН

 • 69 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що загострення на фронті триває і не зміниться до завершення мирних переговорів. Він зазначив, що російські заяви про "де ступає нога російського солдата, то це російське" є чітким сигналом до захисту України, інакше прийде ТЦК рф.

Загострення на фронті вже триває і може завершитися тільки після мирних переговорів - Буданов

Загострення на фронті вже триває і очікувати чогось нового не варто. Воно може завершитися тільки після мирних переговорів. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, як він трактує слова російського диктатора володимира путіна, який заявляв, що "де ступає нога російського солдата, то російське", Буданов відповів: "Все ж правильно сказано".

От куди дійдуть, це буде під їхнім контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один, що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну, бо інакше прийде ТЦК російської федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені 

- сказав Буданов.

Він зазначив, що загострення на фронті вже триває.

Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, – сильно картинка не зміниться. До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів 

- додав Буданов.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін заявив, що росія "не добивається капітуляції України", а наполягає на "визнанні реалій на землі". Також, за його словами, росія "ніколи не ставила під сумнів право України на незалежність", а також назвав "ситуацію в Україні трагедією, що відбувається з вини Заходу".

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Міністерство оборони України
Кирило Буданов
Україна
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