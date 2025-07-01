Загострення на фронті вже триває і може завершитися тільки після мирних переговорів - Буданов
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що загострення на фронті триває і не зміниться до завершення мирних переговорів. Він зазначив, що російські заяви про "де ступає нога російського солдата, то це російське" є чітким сигналом до захисту України, інакше прийде ТЦК рф.
Загострення на фронті вже триває і очікувати чогось нового не варто. Воно може завершитися тільки після мирних переговорів. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі програми "На лінії вогню", передає УНН.
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Відповідаючи на питання, як він трактує слова російського диктатора володимира путіна, який заявляв, що "де ступає нога російського солдата, то російське", Буданов відповів: "Все ж правильно сказано".
От куди дійдуть, це буде під їхнім контролем. Ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього треба робити висновок тільки один, що треба реально захищати свою державу, а не ховатись від ТЦК чи чогось подібного. Ну, бо інакше прийде ТЦК російської федерації, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені
Він зазначив, що загострення на фронті вже триває.
Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, – сильно картинка не зміниться. До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що росія "не добивається капітуляції України", а наполягає на "визнанні реалій на землі". Також, за його словами, росія "ніколи не ставила під сумнів право України на незалежність", а також назвав "ситуацію в Україні трагедією, що відбувається з вини Заходу".