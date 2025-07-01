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Обострение на фронте уже продолжается и может завершиться только после мирных переговоров – Буданов

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте продолжается и не изменится до завершения мирных переговоров. Он отметил, что российские заявления о «где ступает нога русского солдата, то это русское» являются четким сигналом к защите Украины, иначе придет ТЦК рф.

Обострение на фронте уже продолжается и может завершиться только после мирных переговоров – Буданов

Обострение на фронте уже продолжается и ожидать чего-то нового не стоит. Оно может завершиться только после мирных переговоров. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы "На линии огня", передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, как он трактует слова российского диктатора владимира путина, заявлявшего, что "где ступает нога русского солдата, то русское", Буданов ответил: "Все же правильно сказано".

Куда дойдут, это будет под их контролем. Вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого нужно делать вывод только один, что нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Ну, потому что иначе придет ТЦК российской федерации, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне 

- сказал Буданов.

Он отметил, что обострение на фронте уже продолжается.

Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, – сильно картинка не изменится. До времени, скажем так, завершения мирных переговоров 

- добавил Буданов.

Напомним

Российский диктатор владимир путин заявил, что россия "не добивается капитуляции Украины", а настаивает на "признании реалий на земле". Также, по его словам, россия "никогда не ставила под сомнение право Украины на независимость", а также назвал "ситуацию на Украине трагедией, происходящей по вине Запада".

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Министерство обороны Украины
Кирилл Буданов
Украина
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