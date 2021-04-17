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Загін кораблів Каспійської флотилії зайшов у Чорне море

Загін кораблів Каспійської флотилії зайшов у Чорне море

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Загін кораблів Каспійської флотилії (КФЛ) пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці і зайшов у Чорне море. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Цитата

“У рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання 15 кораблів Каспійської флотилії, в тому числі три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення здійснюють міжфлотський перехід з Каспійського до Чорного моря”, — йдеться у повідомленні Міноборони.

Деталі

Напередодні загін перейшов в оперативне підпорядкування Чорноморського флоту і поповнив запаси палива і продовольства в порту Темрюк. Після виходу з Керченської протоки кораблі КФЛ попрямували у Чорне море.

За інформацією Міноборони, екіпажі катерів Каспійської флотилії у взаємодії з силами Чорноморського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб. Дії Росії відбуваються на тлі заходу в акваторію двох есмінців США Roosevelt і Donald Cook.

В той же час 15 квітня ЗМІ повідомили, що два американські військові кораблі мали б увійти у Чорне море і залишатися там до 5 травня, проте у МЗС Туреччини повідомили про відмову від такого рішення.

Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. В ЄС аналізують ситуацію, пов’язану з рішенням Російською Федерацією обмежити свободу судноплавства в Чорному морі. НАТО засуджує Росію через нарощення напруженості та називає плани Москви обмежити доступ до Чорного моря та Керченської протоки “невиправданим кроком”.

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