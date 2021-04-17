Отряд кораблей Каспийской флотилии вошел в Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФЛ) прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
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“В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения осуществляют межфлотский переход из Каспийского до Черного моря”, — говорится в сообщении Минобороны.
Детали
Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк. После выхода из Керченского пролива корабли КФЛ направились в Черное море.
По информации Минобороны, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.
Что было раньше
Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб. Действия России происходят на фоне заката в акваторию двух эсминцев США Roosevelt и Donald Cook.
В то же время 15 апреля СМИ сообщили , что два американских военных корабля должны были войти в Черное море и оставаться там до 5 мая, однако в МИД Турции сообщили об отказе от такого решения.
Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море. НАТО осуждает Россию через наращивание напряженности и называет планы Москвы ограничить доступ к Черному морю и Керченского пролива “неоправданным шагом”.