ЄС про обмеження Росією свободи судноплавства в Чорному морі: ми аналізуємо ситуацію

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"ЄС абсолютно ясно і твердо заявляє про підтримку, яку ми надаємо Україні, її суверенітету і територіальної цілісності. Тому ми підтримуємо Україну. Що стосується заяви Росії, ми це взяли до відома, ми аналізуємо ситуацію", - сказав представник ЄС.

Деталі

За словами Стано, високопоставлений представник ЄС Жозеп Боррель буде обговорювати це питання в понеділок на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

Відзначимо, що участь у заході візьме український міністр Дмитро Кулеба.

"Всі аспекти цієї події будуть прийняті до уваги і обговорені міністрами закордонних справ і верховним представником. Після цього обговорення у нас буде тверда і чітка позиція в масштабах всього ЄС", - додав Стано.

Що було раніше

Російська Федерація на цьому тижні оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань.

У МЗС України заявили, що дії РФ є черговою спробою в порушення норм і принципів міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна має права регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря.