За зачиненими дверима Орбан визнавав, що Будапешт не зможе перешкодити вступу України до ЄС - ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ще у березні 2023 року визнавав, що Угорщина не зможе перешкодити вступу України до Європейського Союзу, повідомляє угорське видання Telex, пише УНН.

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Видання зауважує, що наприкінці минулого року увага світової преси була прикута до Віктора Орбана, після того як він єдиний серед лідерів країн-членів ЄС виступив проти вступу України до ЄС. "Серед іншого, прем'єр-міністр Угорщини навів аргументи про те, що Україна є надто корумпованою і що її вступ накладе величезний фінансовий тягар на інші країни-члени", - нагадує видання.

Однак, як стверджується, "на закритій зустрічі місяцями раніше" він висловлювався інакше. Орбан занурився в цю тему на закритому парламентському засіданні, яке відбулося 20 березня, пише видання.

"Орбан зазначив, що, хоч і вважає, що Угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе поставити суттєву перешкоду для вступу українців. Він сказав, що, незважаючи на їхні заперечення, "проштовхнуть через нас членство України в ЄС" порівняно швидко", - ідеться у матеріалі.

Прем'єр-міністр країни, як повідомляється, також заявив, що "вони наполягатимуть, щоб Україна відновила права, які мала угорська меншина до 2015 року". "Орбан додав, що вони не приймуть жодних інших нових пропозицій у сфері захисту меншин, оскільки неможливо знати, як вони працюватимуть на практиці", - вказує видання.

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