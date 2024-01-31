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За зачиненими дверима Орбан визнавав, що Будапешт не зможе перешкодити вступу України до ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 23130 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у приватній розмові визнав, що Угорщина не зможе перешкодити вступу України до Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ще у березні 2023 року визнавав, що Угорщина не зможе перешкодити вступу України до Європейського Союзу, повідомляє угорське видання Telex, пише УНН.

Деталі

Видання зауважує, що наприкінці минулого року увага світової преси була прикута до Віктора Орбана, після того як він єдиний серед лідерів країн-членів ЄС виступив проти вступу України до ЄС. "Серед іншого, прем'єр-міністр Угорщини навів аргументи про те, що Україна є надто корумпованою і що її вступ накладе величезний фінансовий тягар на інші країни-члени", - нагадує видання.

Однак, як стверджується, "на закритій зустрічі місяцями раніше" він висловлювався інакше. Орбан занурився в цю тему на закритому парламентському засіданні, яке відбулося 20 березня, пише видання.

"Орбан зазначив, що, хоч і вважає, що Угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе поставити суттєву перешкоду для вступу українців. Він сказав, що, незважаючи на їхні заперечення, "проштовхнуть через нас членство України в ЄС" порівняно швидко", - ідеться у матеріалі.

Прем'єр-міністр країни, як повідомляється, також заявив, що "вони наполягатимуть, щоб Україна відновила права, які мала угорська меншина до 2015 року". "Орбан додав, що вони не приймуть жодних інших нових пропозицій у сфері захисту меншин, оскільки неможливо знати, як вони працюватимуть на практиці", - вказує видання.

Орбан озвучив вимогу для участі Угорщини у спільному рішенні країн ЄС про пакет допомоги для України30.01.24, 12:50 • 28376 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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