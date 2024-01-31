За закрытыми дверями Орбан признавал, что Будапешт не сможет помешать вступлению Украины в ЕС - СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще в марте 2023 года признавал, что Венгрия не сможет помешать вступлению Украины в Европейский Союз, сообщает венгерское издание Telex, пишет УНН.

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Издание отмечает, что в конце прошлого года внимание мировой прессы было приковано к Виктору Орбану, после того как он единственный среди лидеров стран-членов ЕС выступил против вступления Украины в ЕС. "Среди прочего, премьер-министр Венгрии привел аргументы о том, что Украина слишком коррумпирована и что ее вступление наложит огромное финансовое бремя на другие страны-члены", - напоминает издание.

Однако, как утверждается, "на закрытой встрече месяцами ранее" он высказывался иначе. Орбан погрузился в эту тему на закрытом парламентском заседании, которое состоялось 20 марта, пишет издание.

"Орбан отметил, что, хотя и считает, что Венгрия может достичь определенных результатов, она не сможет поставить существенное препятствие для вступления украинцев. Он сказал, что, несмотря на их возражения, "протолкнут через нас членство Украины в ЕС" сравнительно быстро", - говорится в материале.

Премьер-министр страны, как сообщается, также заявил, что "они будут настаивать, чтобы Украина восстановила права, которые имело венгерское меньшинство до 2015 года". "Орбан добавил, что они не примут никаких других новых предложений в сфере защиты меньшинств, поскольку невозможно знать, как они будут работать на практике", - указывает издание.

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