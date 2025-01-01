За 2024 рік українці придбали майже 70 тис. нових авто, що на 14% більше ніж у 2023 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на УкрАвтопром.

"За рік українці придбали майже 70 тис. нових авто. В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 6% менше, ніж у грудні 2023 року. Водночас відносно попереднього місяця (листопада 2024 року) попит на нові авто зріс на 5,7%", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що першість на ринку утримує японська марка Toyota – 810 од.

На другому місці Skoda – 628 од.

Третій результат у Renault – 526 од.

Також до п'ятірки лідерів потрапили VW (435 од.) та PEUGEOT (380 од).

"Всього за рік в країні було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році", - зазначається в повідомленні.

До ТОП-10 2024 року потрапили:

⦁ TOYOTA - 10731 од.;

⦁ RENAULT - 7266 од.;

⦁ SKODA - 5033 од.;

⦁ VOLKSWAGEN - 4899 од.;

⦁ BMW - 4833 од.;

⦁ NISSAN - 2777 од.;

⦁ HYUNDAI - 2618 од.;

⦁ PEUGEOT - 2474 од.;

⦁ SUZUKI - 2301 од.;

⦁ MAZDA - 2256 од.

Бестселером року став компактний кросовер RENAULT Duster - 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 році поповнили вітчизняний автопарк.

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