За рік українці придбали майже 70 тис. нових авто
Київ • УНН
У 2024 році українці придбали 69,6 тис. нових автомобілів, що на 14% більше ніж у 2023. Toyota лідирує серед брендів, а найпопулярнішою моделлю став RENAULT Duster.
За 2024 рік українці придбали майже 70 тис. нових авто, що на 14% більше ніж у 2023 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на УкрАвтопром.
"За рік українці придбали майже 70 тис. нових авто. В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 6% менше, ніж у грудні 2023 року. Водночас відносно попереднього місяця (листопада 2024 року) попит на нові авто зріс на 5,7%", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що першість на ринку утримує японська марка Toyota – 810 од.
На другому місці Skoda – 628 од.
Третій результат у Renault – 526 од.
Також до п'ятірки лідерів потрапили VW (435 од.) та PEUGEOT (380 од).
"Всього за рік в країні було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році", - зазначається в повідомленні.
До ТОП-10 2024 року потрапили:
⦁ TOYOTA - 10731 од.;
⦁ RENAULT - 7266 од.;
⦁ SKODA - 5033 од.;
⦁ VOLKSWAGEN - 4899 од.;
⦁ BMW - 4833 од.;
⦁ NISSAN - 2777 од.;
⦁ HYUNDAI - 2618 од.;
⦁ PEUGEOT - 2474 од.;
⦁ SUZUKI - 2301 од.;
⦁ MAZDA - 2256 од.
Бестселером року став компактний кросовер RENAULT Duster - 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 році поповнили вітчизняний автопарк.
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