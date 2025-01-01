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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За год украинцы приобрели почти 70 тыс. новых авто

За год украинцы приобрели почти 70 тыс. новых авто

Киев  •  УНН

 • 7585 просмотра

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В 2024 году украинцы приобрели 69,6 тыс. новых автомобилей, что на 14% больше чем в 2023. Toyota лидирует среди брендов, а самой популярной моделью стал RENAULT Duster.

За 2024 год украинцы приобрели почти 70 тыс. новых авто, что на 14% больше чем в 2023 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на УкрАвтопром.

«За год украинцы приобрели почти 70 тыс. новых авто. В последний месяц 2024 года украинцы приобрели более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6% меньше, чем в декабре 2023 года. В то же время относительно предыдущего месяца (ноября 2024 года) спрос на новые авто вырос на 5,7%», - говорится в сообщении.

Сообщается, что первенство на рынке удерживает японская марка Toyota - 810 ед.

На втором месте Skoda - 628 ед.

Третий результат у Renault - 526 ед.

Также в пятерку лидеров попали VW (435 ед.) и PEUGEOT (380 ед).

«Всего за год в стране было зарегистрировано 69,6 тыс. новых легковушек, что на 14% больше чем в 2023 году», - отмечается в сообщении.

В ТОП-10 2024 года попали:

⦁ TOYOTA - 10731 од;

⦁ RENAULT - 7266 ед;

⦁ SKODA - 5033 ед;

⦁ VOLKSWAGEN - 4899 од;

⦁ BMW - 4833 ед;

⦁ NISSAN - 2777 ед;

⦁ HYUNDAI - 2618 ед;

⦁ PEUGEOT - 2474 ед;

⦁ SUZUKI - 2301 од;

⦁ MAZDA - 2256 ед.

Бестселлером года стал компактный кроссовер RENAULT Duster - 6826 автомобилей этой модели в 2024 году пополнили отечественный автопарк.

Украинцы потратили более 10 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают чаще всего26 дек. 2024, 08:20 • 13281 просмотр

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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