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За результатами фінансових звітів партій складено 129 адмінпротоколів - НАЗК

За результатами фінансових звітів партій складено 129 адмінпротоколів - НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. У 2018 році за результатами аналізу Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до судових органів 129 адміністративних протоколів. Про це з посиланням на прес-службу відомства повідомляє УНН.

З них 82 протоколи складено за статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. За статтею 212-15 КУпАП — порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, складено 41 протокол. Ще 6 протоколів складено за статтею 188-46 КУпАП — невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства.

Одними з найпоширеніших порушень, зафіксованих Національним агентством за результатами аналізу звітів партій, є неподання звітів місцевих організацій та інформації про їх майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, порушення строків подання Звіту політичної партії, неподання Звіту політичної партії та ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання до Національного агентства.

На теперішній час рішеннями Національного агентства затверджено 167 висновків про результати аналізу Звітів політичних партій за І квартал 2018 року. Висновки щодо решти 104 Звітів партій будуть розглядатися на наступних засіданнях Національного агентства: у разі виявлення у Звітах політичних партій ознак порушення вимог законодавства, що є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, буде складено протоколи про адміністративні правопорушення.

За І квартал 2018 року до Національного агентства було подано звіти 271 політичної партії.

Як повідомляв УНН, дві третини українських політичних партій не задекларували жодних витрат у 2018 році. Це відображено у їх звітах про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2018 року.

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