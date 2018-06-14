За результатами фінансових звітів партій складено 129 адмінпротоколів - НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У 2018 році за результатами аналізу Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до судових органів 129 адміністративних протоколів. Про це з посиланням на прес-службу відомства повідомляє УНН.
З них 82 протоколи складено за статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) — порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. За статтею 212-15 КУпАП — порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, складено 41 протокол. Ще 6 протоколів складено за статтею 188-46 КУпАП — невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства.
Одними з найпоширеніших порушень, зафіксованих Національним агентством за результатами аналізу звітів партій, є неподання звітів місцевих організацій та інформації про їх майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру, порушення строків подання Звіту політичної партії, неподання Звіту політичної партії та ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання до Національного агентства.
На теперішній час рішеннями Національного агентства затверджено 167 висновків про результати аналізу Звітів політичних партій за І квартал 2018 року. Висновки щодо решти 104 Звітів партій будуть розглядатися на наступних засіданнях Національного агентства: у разі виявлення у Звітах політичних партій ознак порушення вимог законодавства, що є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, буде складено протоколи про адміністративні правопорушення.
За І квартал 2018 року до Національного агентства було подано звіти 271 політичної партії.
Як повідомляв УНН, дві третини українських політичних партій не задекларували жодних витрат у 2018 році. Це відображено у їх звітах про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І квартал 2018 року.