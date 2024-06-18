За останню добу загарбники здійснили 404 обстріли по 8 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
За минулу добу російські війська 404 рази обстріляли 8 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників та артилерійські обстріли, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.
Протягом останньої доби окупанти здійснили 404 обстріли по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Ворожі війська атакували 8 населених пунктів Запорізької області, зокрема Теренувате та Кам’янське отримали авіаційні удари.
Також 172 безпілотники різних типів атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. З РСЗВ було відкрито вогонь 21 раз по Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку, Малинівку та Гуляйполе.
Крім того, було завдано 209 артобстрілів по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Додамо
У межах доби було зареєстровано 7 повідомлень про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.
Окупанти нанесли 347 ударів по Запорізькій області за добу: без жертв17.06.24, 07:25 • 34420 переглядiв