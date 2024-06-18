Киев • УНН
За минувшие сутки российские войска 404 раза обстреляли 8 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.
В течение последних суток оккупанты совершили 404 обстрела по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Вражеские войска атаковали 8 населенных пунктов Запорожской области, в частности Теренуватое и Каменское получили авиационные удары.
Также 172 беспилотника различных типов атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Из РСЗО был открыт огонь 21 раз по Роботино, Малой Токмачке, Новоандреевке, Малиновке и Гуляйполе.
Кроме того, было нанесено 209 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.
Добавим
В пределах суток было зарегистрировано 7 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.
Оккупанты нанесли 347 ударов по Запорожской области за сутки: без жертв17 июня 2024, 04:25 • 32687 просмотров