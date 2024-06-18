В течение последних суток оккупанты совершили 404 обстрела по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Вражеские войска атаковали 8 населенных пунктов Запорожской области, в частности Теренуватое и Каменское получили авиационные удары.

Также 172 беспилотника различных типов атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Из РСЗО был открыт огонь 21 раз по Роботино, Малой Токмачке, Новоандреевке, Малиновке и Гуляйполе.

Кроме того, было нанесено 209 артобстрелов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Добавим

В пределах суток было зарегистрировано 7 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

Оккупанты нанесли 347 ударов по Запорожской области за сутки: без жертв