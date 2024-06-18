ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ЕС решили создать Аудиторский совет для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

В ЕС решили создать Аудиторский совет для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

  •  88264 просмотра
Вражеские войска 12 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 38 взрывов

Вражеские войска 12 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 38 взрывов

  •  52101 просмотра
Вселенский Патриархат присоединился к коммюнике Глобального саммита мира по Украине

Вселенский Патриархат присоединился к коммюнике Глобального саммита мира по Украине

  •  83251 просмотра
российские оккупанты готовят пропагандистский учебник по "истории новороссии" для оправдания агрессии рф

российские оккупанты готовят пропагандистский учебник по "истории новороссии" для оправдания агрессии рф

  •  61982 просмотра
Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину - Билл Блэр

Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину - Билл Блэр

  •  57690 просмотра
публикации
"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

  •  125336 просмотра
Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

  •  139137 просмотра
Компания "Олсидз" игнорирует запросы журналистов относительно конфликта с "ОПЗ"

Компания "Олсидз" игнорирует запросы журналистов относительно конфликта с "ОПЗ"

  •  135531 просмотра
Десять лет "несправедливого" уголовного преследования: суд отказал САП во взятии под стражу экс-нардепа Крючкова

Десять лет "несправедливого" уголовного преследования: суд отказал САП во взятии под стражу экс-нардепа Крючкова

  •  146174 просмотра
Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

  •  149252 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

18 июня: Международный день пикника, День рождения детской коляски, День рождения детской коляски

  •  7444 просмотра
Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

  •  62821 просмотра
17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня: Международный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня 2024, 03:07  •  104715 просмотра
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

16 июня 2024, 12:57  •  88688 просмотра
16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня 2024, 03:03  •  100096 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kamianskeКаменское
huliaipoleГуляйполе
polshaПольша
Эксклюзив
Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали
  •  101763 просмотра

Дело серого экспорта зерна на "Олимпекс": почему зерно до сих пор не арестовали

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины
  •  106992 просмотра

Эксперт рассказал, как серый экспорт зерна влияет на экономику Украины

Эксклюзив
Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов
  •  112903 просмотра

Политолог о коммюнике Саммита мира: важно, что имеет узкую направленность и касается конкретных вопросов

Эксклюзив
Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован
  •  110117 просмотра

Экс-депутат о сообщении Гетманцева: депутат, который начинает давить на суд с помощью уличных методов должен быть сразу арестован

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
16 июня 2024, 12:51  •  117423 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Эксклюзив
Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня
16 июня 2024, 08:30  •  117980 просмотра

Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Эксклюзив
Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  178069 просмотра

Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

Эксклюзив
Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
14 июня 2024, 10:07  •  185742 просмотра

Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

Эксклюзив
Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
14 июня 2024, 10:00  •  175985 просмотра

Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
14 июня 2024, 08:25  •  145414 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Популярные

Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину - Билл Блэр

Канада не планирует отправлять военных инструкторов в Украину - Билл Блэр

  •  57690 просмотра
российские оккупанты готовят пропагандистский учебник по "истории новороссии" для оправдания агрессии рф

российские оккупанты готовят пропагандистский учебник по "истории новороссии" для оправдания агрессии рф

  •  61982 просмотра
Вселенский Патриархат присоединился к коммюнике Глобального саммита мира по Украине

Вселенский Патриархат присоединился к коммюнике Глобального саммита мира по Украине

  •  83251 просмотра
Вражеские войска 12 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 38 взрывов

Вражеские войска 12 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 38 взрывов

  •  52101 просмотра
В ЕС решили создать Аудиторский совет для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

В ЕС решили создать Аудиторский совет для контроля за использованием Украиной 50 млрд евро по механизму Ukraine Facility

  •  88264 просмотра

Публикации

"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

"Золотые унитазы" для антикоррупционеров: НАБУ ремонтирует свои туалеты за более 3 млн грн бюджетных средств

  •  125336 просмотра
Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

Зерновая мафия: компании одесских бизнесменов Грозы и Науменко, несмотря на уголовные дела, продолжают уклоняться от уплаты налогов

  •  139137 просмотра
Компания "Олсидз" игнорирует запросы журналистов относительно конфликта с "ОПЗ"

Компания "Олсидз" игнорирует запросы журналистов относительно конфликта с "ОПЗ"

  •  135531 просмотра
Десять лет "несправедливого" уголовного преследования: суд отказал САП во взятии под стражу экс-нардепа Крючкова

Десять лет "несправедливого" уголовного преследования: суд отказал САП во взятии под стражу экс-нардепа Крючкова

  •  146174 просмотра
Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

Нередкие случаи: почему на Черниговщине из-за плохих дорог больные люди не могут вовремя получить медицинскую помощь

  •  149252 просмотра
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...