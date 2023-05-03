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За мітку на електронній карті отримував 2 тисячі гривень: затримали коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв

За мітку на електронній карті отримував 2 тисячі гривень: затримали коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Служба безпеки затримала ворожого коригувальника, який передавав окупантам місця базування Сил оборони у Миколаєві та локації місцевих об’єктів соціальної інфраструктури, заявили у відомстві, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у СБУ, за кожну «мітку» на електронній карті зловмисник отримував від російських загарбників по 2 тис. грн. Розвідувальна інформація потрібна була ворогу для підготовки масованих повітряних атак на українське місто.

За даними слідства, фігурантом виявився студент одного із місцевих вишів, якого у березні цього року російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі, які неодноразово публікував на різних Телеграм-каналах. Подальший зв’язок з агресором зловмисник підтримував через анонімний чат у месенджері.

Додатково

Під час обшуку за місцем проживання ворожого інформатора виявлено мобільні телефони з доказами незаконної діяльності. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у виді тримання під вартою, йому загрожує до 12 років в’язниці. Слідство з’ясовує усі обставини злочину.

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