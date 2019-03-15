За минулу добу патрульні зупинили 116 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Протягом минулої доби, 14 березня, патрульні поліцейські опрацювали 5497 викликів, з яких 476 — виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Патрульними було складено 116 адміністративних протоколів за керування у стані сп’яніння й винесено 5449 постанов, з яких 4882 — за порушення правил дорожнього руху.
Варто зазначити, що за минулу добу було затримано 85 осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Серед них: 1 зґвалтування, 3 грабежі, 14 крадіжок, 2 незаконних зберігань зброї та боєприпасів, 28 наркозлочинів, 3 особи, які перебували у розшуку, 33 за інші злочини.
Раніше УНН повідомляв, що у Львові нетверезий водій, позбавлений на 10 років прав, втікаючи протаранив авто поліції.