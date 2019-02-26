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За минулий рік IT-галузь сплатила 10 млрд грн податків

За минулий рік IT-галузь сплатила 10 млрд грн податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. За 2018 рік IT-галузь сплатила 10 млрд грн податків в бюджет України. Про це заявив директор Асоціації “IT України” Ігор Бєда під час зустрічі Президента України та прем’єр-міністра з представниками IT-сектору, передає УНН.

“Оподаткування з IT-галузі зростає швидше, ніж сама галузь сама по собі. За останні 5 років воно зросло на 27-30% щороку. За 2018 рік, якщо подивитися на прямі податки, які IT-галузь сплатила у формі юридичних осіб, а також фізичних осіб підприємців, за нашими даними, це 10 млрд грн пішло в бюджет”, — зазначив Бєда.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна втратила 16% ВВП внаслідок агресії РФ

Як повідомляв УНН, IT-галузь створює 4% українського ВВП. 

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