За минулий рік IT-галузь сплатила 10 млрд грн податків

“Оподаткування з IT-галузі зростає швидше, ніж сама галузь сама по собі. За останні 5 років воно зросло на 27-30% щороку. За 2018 рік, якщо подивитися на прямі податки, які IT-галузь сплатила у формі юридичних осіб, а також фізичних осіб підприємців, за нашими даними, це 10 млрд грн пішло в бюджет”, — зазначив Бєда.

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Як повідомляв УНН, IT-галузь створює 4% українського ВВП.