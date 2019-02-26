За прошлый год IT-отрасль заплатила 10 млрд грн налогов

"Налогообложение по IT-отрасли растет быстрее, чем сама отрасль сама по себе. За последние 5 лет оно выросло на 27-30% ежегодно. Зо 2018 год, если посмотреть на прямые налоги, IT-отрасль заплатила в форме юридических лиц, а также физических лиц предпринимателей, по нашим данным, это 10 млрд грн ушло в бюджет", - отметил Беда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла 16% ВВП вследствие агрессии РФ

Как сообщал УНН, IT-отрасль создает 4% украинского ВВП.