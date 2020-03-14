За добу у столиці в ДТП постраждало шестеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом минулої доби у Києві в ДТП травмувалося шестеро осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Медики “швидкої” виїздили на шість ДТП з постраждалими, в яких травмувалося шестеро осіб, четверо з яких були госпіталізовані.
Всього бригади швидкої медичної допомоги виїздили на 1 134 екстрених виклики. Вони надали допомогу 125 дорослим та 26, які отримали травми.
Як повідомляв УНН, 12 березня у Києві сталося 14 ДТП з постраждалими.