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За добу у столиці в ДТП постраждало шестеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом минулої доби у Києві в ДТП травмувалося шестеро осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Медики “швидкої” виїздили на шість ДТП з постраждалими, в яких травмувалося шестеро осіб, четверо з яких були госпіталізовані.

Всього бригади швидкої медичної допомоги виїздили на 1 134 екстрених виклики. Вони надали допомогу 125 дорослим та 26, які отримали травми.

Як повідомляв УНН, 12 березня у Києві сталося 14 ДТП з постраждалими.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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