За день російські військові обстріляли 13 громад Сумської області: є загиблі та поранені
Київ • УНН
Російські військові обстріляли 13 населених пунктів у Сумській області за один день, в результаті чого 3 людини загинули і 4 отримали поранення.
За день 9 лютого російські військові здійснили 43 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 214 вибухів. Внаслідок авіаційного удару у Хотінській громаді загинуло три людини, четверо — поранені. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Під обстріл потрапили громади
Великописарівська громада: мінометний обстріл (10 вибухів).
Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та артобстріли (18 вибухів), також на територію громади з безпілотника скидали вибухівки.
Юнаківська громада: мінометні обстріли та авіаудар – ракета КАБ (3 вибухи).
Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл FPV-дроном (1 вибух).
Зноб-Новгородська громада: був авіаудар (пуск 15 ракет НАР) та артобстріл (3 вибухи).
Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів) та авіаудари ракетами КАБ (5 вибухи). Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм, загинуло троє людей, четверо — поранені.
️Миропільська громада: на територію громади з безпілотника скинули вибухівку.
Шалигинська громада: удари з мінометів (14 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
️Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл FPV-дроном (1 вибух).
Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).
Свеська громада: удари з артилерії (16 вибухів).
Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів), обстріли з гранатометів (40 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
Глухівська громада: був артилерійський обстріл (10 вибухів).
Авіаудар по Сумщині: росіяни поцілили в майстерню агрофірми та вбили трьох й поранили чотирьох працівників09.02.24, 19:16 • 29465 переглядiв