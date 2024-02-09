За день російські військові обстріляли 13 громад Сумської області: є загиблі та поранені

За день 9 лютого російські військові здійснили 43 обстріли прикордоння Сумщини, було зафіксовано 214 вибухів. Внаслідок авіаційного удару у Хотінській громаді загинуло три людини, четверо — поранені. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

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Під обстріл потрапили громади

Великописарівська громада: мінометний обстріл (10 вибухів).

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи) та артобстріли (18 вибухів), також на територію громади з безпілотника скидали вибухівки.

Юнаківська громада: мінометні обстріли та авіаудар – ракета КАБ (3 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) та обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: був авіаудар (пуск 15 ракет НАР) та артобстріл (3 вибухи).

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів) та авіаудари ракетами КАБ (5 вибухи). Внаслідок влучання зруйновані житлові будинки, майстерня однієї з агрофірм, загинуло троє людей, четверо — поранені.

️Миропільська громада: на територію громади з безпілотника скинули вибухівку.

Шалигинська громада: удари з мінометів (14 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

️Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух).

Свеська громада: удари з артилерії (16 вибухів).

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів), обстріли з гранатометів (40 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Глухівська громада: був артилерійський обстріл (10 вибухів).

Авіаудар по Сумщині: росіяни поцілили в майстерню агрофірми та вбили трьох й поранили чотирьох працівників