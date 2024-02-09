За день российские военные обстреляли 13 громад Сумской области: есть погибшие и раненые

За день 9 февраля российские военные совершили 43 обстрела приграничья Сумщины, было зафиксировано 214 взрывов. В результате авиационного удара в Хотинской общине погибли три человека, четверо - ранены. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали

Под обстрел попали общины

Великописаревская громада: минометный обстрел (10 взрывов).

Краснопольская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва) и артобстрелы (18 взрывов), также на территорию громады с беспилотника сбрасывали взрывчатку.

Юнаковская громада: минометные обстрелы и авиаудар - ракета КАБ (3 взрыва).

Эсманьская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада: был авиаудар (пуск 15 ракет НАР) и артобстрел (3 взрыва).

Хотинская громада: осуществлены минометные обстрелы (7 взрывов) и авиаудары ракетами КАБ (5 взрывов). В результате попадания разрушены жилые дома, мастерская одной из агрофирм, погибли три человека, четверо - ранены.

️Миропольская громада: на территорию громады с беспилотника сбросили взрывчатку.

Шалыгинская громада: удары из минометов (14 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

️Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы (7 взрывов), артобстрел (2 взрыва) и обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Дружбовская громада: зафиксирован минометный обстрел (1 взрыв).

Свесская община: удары из артиллерии (16 взрывов).

Белопольская громада: осуществлен минометный обстрел (9 взрывов), обстрелы из гранатометов (40 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Глуховская громада: был артиллерийский обстрел (10 взрывов).

Авиаудар по Сумщине: россияне попали в мастерскую агрофирмы и убили трех и ранили четырех работников