За день рф здійснила 8 обстрілів у Сумській області: зафіксовано 22 вибухи
Київ • УНН
У Сумській області 8 ворожих обстрілів призвели до 22 вибухів у кількох населених пунктах протягом одного дня.
Протягом дня ворог 8 разів обстріляв Сумщину, внаслідок чого було зафіксовано 22 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
У Сумській області продовжуються обстріли прикордонних територій та населених пунктів з боку рф. Протягом одного дня зафіксовано вісім обстрілів, у результаті яких сталося 22 вибухи. Постраждало кілька громад області.
У Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, що призвело до 10 вибухів. В Есманьській громаді зафіксовано мінометний обстріл, в результаті якого сталося два вибухи.
У Хотінській громаді російські сили скинули три міни, а в Юнаківській громаді була зафіксована атака FPV-дронів, що призвела до двох вибухів.
Краснопільська громада постраждала від атаки FPV-дрона, результатом якої став один вибух. У Білопільській громаді ворог здійснив обстріл з мінометів, що призвело до чотирьох вибухів.
рф обстріляла з мінометів, ракет та кулеметів 4 населених пункти на Сумщині05.05.24, 09:11 • 21412 переглядiв