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За день рф здійснила 8 обстрілів у Сумській області: зафіксовано 22 вибухи

За день рф здійснила 8 обстрілів у Сумській області: зафіксовано 22 вибухи

Київ • УНН

 • 26976 перегляди

У Сумській області 8 ворожих обстрілів призвели до 22 вибухів у кількох населених пунктах протягом одного дня.

Протягом дня ворог 8 разів обстріляв Сумщину, внаслідок чого було зафіксовано 22 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

У Сумській області продовжуються обстріли прикордонних територій та населених пунктів з боку рф. Протягом одного дня зафіксовано вісім обстрілів, у результаті яких сталося 22 вибухи. Постраждало кілька громад області.

У Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, що призвело до 10 вибухів. В Есманьській громаді зафіксовано мінометний обстріл, в результаті якого сталося два вибухи.

У Хотінській громаді російські сили скинули три міни, а в Юнаківській громаді була зафіксована атака FPV-дронів, що призвела до двох вибухів.

Краснопільська громада постраждала від атаки FPV-дрона, результатом якої став один вибух. У Білопільській громаді ворог здійснив обстріл з мінометів, що призвело до чотирьох вибухів.

рф обстріляла з мінометів, ракет та кулеметів 4 населених пункти на Сумщині05.05.24, 09:11 • 21412 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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