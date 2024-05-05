За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва

В течение дня враг 8 раз обстрелял Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 22 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В Сумской области продолжаются обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов со стороны рф. В течение одного дня зафиксировано восемь обстрелов, в результате которых произошло 22 взрыва. Пострадало несколько громад области.

В Великописаревской громаде враг бил из артиллерии, что привело к 10 взрывам. В Эсманьской громаде зафиксирован минометный обстрел, в результате которого произошло два взрыва.

В Хотинской общине российские силы сбросили три мины, а в Юнаковской общине была зафиксирована атака FPV-дронов, которая привела к двум взрывам.

Краснопольская громада пострадала от атаки FPV-дрона, результатом которой стал один взрыв. В Белопольской громаде враг совершил обстрел из минометов, что привело к четырем взрывам.

рф обстреляла из минометов, ракет и пулеметов 4 населенных пункта на Сумщине