За 9 місяців введення в експлуатацію житла зросло на 48%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У січні-вересні 2019 року в Україні прийнято в експлуатацію 7743,4 тис. м кв. загальної площі житлових будівель. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, передає УНН.
Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні-вересні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 48,0%.
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості становив 4799,2 тис. м кв., або 62,0% від загального обсягу, у сільській – 2944,2 тис. м кв (38,0%).
Нагадаємо, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що наразі на стадії будівництва у компанії перебувають близько 70 будинків.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", – зазначив голова правління - президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".