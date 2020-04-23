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За 2,5 млн дол. збитків іноземному інвестору кільком людям оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру організаторам злочинного угрупування, зокрема адвокату, за фактом шахрайства і нанесення іноземному інвестору збитків у 2,5 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організаторам та учаснику злочинного угруповання за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що повідомлено про підозру адвокату, яка "фактично сприяла неправомірним діям учасників організованої групи, а в подальшому намагалася впливати на хід досудового розслідування шляхом створення фігурантам штучного алібі".

"Організована група, використовуючи упродовж тривалого часу реквізити підконтрольних підприємств та підроблені документи, заволоділа грошовими коштами і матеріальними цінностями фінансових установ та суб’єктів господарювання. Внаслідок таких дій іноземному інвестору заподіяно понад 2,5 млн доларів США збитків. Наразі проведено обшуки за місцями проживання причетних до протиправної діяльності осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, столичною прокуратурою повідомлено про підозру шахрайці, яка ошукала 15 сімей на загальну суму понад 330 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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