За 2,5 млн долл. ущерба иностранному инвестору нескольким людям объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении организаторам преступной группировки, в частности адвокату, по факту мошенничества и нанесения иностранному инвестору убытков в 2,5 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении организаторам и участнику преступной группировки по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Указано, что сообщено о подозрении адвокату, который "фактически способствовала неправомерным действиям участников организованной группы, а в дальнейшем пыталась влиять на ход досудебного расследования путем создания фигурантам искусственного алиби".
"Организованная группа, используя в течение длительного времени реквизиты подконтрольных предприятий и поддельные документы, завладела денежными средствами и материальными ценностями финансовых учреждений и субъектов хозяйствования. В результате таких действий иностранному инвестору нанесено более 2,5 млн долларов США убытков. Сейчас проведены обыски по месту жительства причастных к противоправной деятельности лиц", - говорится в сообщении.
Напомним, столичной прокуратурой сообщено о подозрении мошеннице, которая обманула 15 семей на общую сумму более 330 тысяч гривен.