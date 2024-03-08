З початку війни Канада прихистила понад 248 тисяч українців за програмою CUAET
Київ • УНН
З початку війни Канада прийняла понад 248 тисяч українських біженців в рамках CUAET. Усього уряд Канади отримав понад 1,2 млн заявок на цю візу, з яких затвердив понад 960 тисяч.
Понад 248 тисяч українських біженців вже прибули до Канади з початку повномасштабного вторгнення, про це свідчать дані Прикордонного агентства Канади, пише УНН.
Деталі
За програмою "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), яка була створена у березні 2022 року, до Канади вже прибуло 248 726 українців, які шукають притулку від війни.
Програма CUAET надає українцям можливість отримати трирічний дозвіл на роботу та проживання в Канаді, а також фінансову допомогу та тимчасове безкоштовне житло.
Уряд Канади отримав понад 1,2 млн заявок на цю візу, з яких затвердив понад 960 тисяч. Прийом нових заявок на цю програму вже завершено, і власники цієї візи мають до кінця березня прибути до Канади, щоб скористатися програмою.
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