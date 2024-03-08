Канада посилює контроль за фінансовими операціями з росією

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8006 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68783 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154320 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150906 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125073 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133696 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85552 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93335 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98933 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89746 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19543 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25564 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14188 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7006 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9134 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150906 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223274 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372892 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308945 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417053 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2312 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14203 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31611 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28415 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125073 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Канада посилює контроль за фінансовими операціями з росією

Київ • УНН

 • 28576 перегляди

Канада видала директиву, що вимагає посилення належної перевірки, моніторингу та обліку всіх фінансових операцій, пов'язаних з Росією, незалежно від їхнього розміру, в рамках санкцій проти російської агресії проти України.

Канада посилює контроль за фінансовими операціями з росією

В рамках санкцій проти росії Канада посилює контроль  за фінансовими операціями, які походять з рф або призначені для неї. Про це повідомляє з посиланням на уряд Канади, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що Канада видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.

Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.

- пояснили в Міністерстві фінансів України.

У відомстві додали, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) закликала світові держави бути пильними щодо ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи, які є результатом агресії росії проти України.

У FATF визнали зростання пов'язаних із росією ризиків, але відмовилися заносити рф до "чорного" списку23.02.24, 20:11 • 31822 перегляди

Доповнення

Підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) видав відповідні Інструкції, які пояснюють вимоги директиви. Так, фінансові операції, що походять з росії або призначені для росії, можуть включати, але не обмежуватися:

  • електронними переказами коштів, грошовими переказами або іншими переказами, які включають російську адресу відправлення або призначення;
  • діяльністю представників уряду росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства росії в Канаді);
  • отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою;
  • проведенням операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.

Ми вітаємо посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з росією. На сьогоднішній день директиви Міністра фінансів Канади в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з росією. Тобто Канада не очікуючи завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування росії, фактично прирівняла росію до країн з чорного списку FATF

- заявив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо

Швейцарія нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо росії. 

Україна закликала ввести санкції на російську сільгосппродукцію, аби зменшити напругу серед європейських фермерів21.02.24, 19:39 • 100608 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85