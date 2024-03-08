Канада посилює контроль за фінансовими операціями з росією
Київ • УНН
Канада видала директиву, що вимагає посилення належної перевірки, моніторингу та обліку всіх фінансових операцій, пов'язаних з Росією, незалежно від їхнього розміру, в рамках санкцій проти російської агресії проти України.
В рамках санкцій проти росії Канада посилює контроль за фінансовими операціями, які походять з рф або призначені для неї. Про це повідомляє з посиланням на уряд Канади, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що Канада видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.
Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.
У відомстві додали, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) закликала світові держави бути пильними щодо ризиків, що виникають через обхід заходів, вжитих для захисту міжнародної фінансової системи, які є результатом агресії росії проти України.
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Доповнення
Підрозділ фінансової розвідки в Канаді (FINTRAC) видав відповідні Інструкції, які пояснюють вимоги директиви. Так, фінансові операції, що походять з росії або призначені для росії, можуть включати, але не обмежуватися:
- електронними переказами коштів, грошовими переказами або іншими переказами, які включають російську адресу відправлення або призначення;
- діяльністю представників уряду росії (наприклад, операції на банківському рахунку посольства росії в Канаді);
- отримання російських рублів як депозиту на рахунок або для транзакції з віртуальною валютою;
- проведенням операції з обміну іноземної валюти або віртуальної валюти, яка включає російські рублі.
Ми вітаємо посилення Канадою контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з росією. На сьогоднішній день директиви Міністра фінансів Канади в рамках Закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму застосовуються до транзакцій з трьома країнами – Північною Кореєю, Іраном та з 24 лютого поточного року з росією. Тобто Канада не очікуючи завершення пошуку консенсусу в межах FATF, стосовно питання санкціонування росії, фактично прирівняла росію до країн з чорного списку FATF
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