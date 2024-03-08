Канада посилює контроль за фінансовими операціями з росією

В рамках санкцій проти росії Канада посилює контроль за фінансовими операціями, які походять з рф або призначені для неї. Про це повідомляє з посиланням на уряд Канади, пише УНН.

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Зазначається, що Канада видала Директиву щодо фінансових транзакцій, пов’язаних з росією для суб'єктів, які регулюються Законом про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, яка набрала чинності 24 лютого 2024 року.

Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов'язана з росією, незалежно від її розміру, розглядалася як операція з високим рівнем ризику, і встановлює відповідні посилені зобов'язання щодо належної перевірки, моніторингу та ведення обліку таких фінансових операцій. Вона застосовується до всіх транзакцій, що походять з росії або призначені для росії, і поширюється на перекази з використанням національної та віртуальної валюти.