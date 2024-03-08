Канада усиливает контроль за финансовыми операциями с россией

В рамках санкций против россии Канада усиливает контроль за финансовыми операциями, которые происходят из рф или предназначены для нее. Об этом сообщает со ссылкой на правительство Канады, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Канада издала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с россией для субъектов, которые регулируются Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая вступила в силу 24 февраля 2024 года.

Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций. Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из России или предназначенным для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты. - объяснили в Министерстве финансов Украины.

В ведомстве добавили, что Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призвала мировые государства быть бдительными относительно рисков, возникающих из-за обхода мер, принятых для защиты международной финансовой системы, которые являются результатом агрессии России против Украины.

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Дополнение

Подразделение финансовой разведки в Канаде (FINTRAC) издало соответствующие Инструкции, которые объясняют требования директивы. Так, финансовые операции, происходящие из России или предназначенные для России, могут включать, но не ограничиваться:

электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, которые включают российский адрес отправления или назначения;

деятельностью представителей правительства россии (например, операции на банковском счете посольства россии в Канаде);

получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой;

проведением операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, которая включает российские рубли.

Мы приветствуем усиление Канадой контроля за финансовыми операциями, связанными с россией. На сегодняшний день директивы Министра финансов Канады в рамках Закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма применяются к транзакциям с тремя странами - Северной Кореей, Ираном и с 24 февраля текущего года с Россией. То есть Канада не дожидаясь завершения поиска консенсуса в рамках FATF, по вопросу санкционирования России, фактически приравняла Россию к странам из черного списка FATF - заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним

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