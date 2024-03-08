С начала войны Канада приютила более 248 тысяч украинцев по программе CUAET

Более 248 тысяч украинских беженцев уже прибыли в Канаду с начала полномасштабного вторжения, об этом свидетельствуют данные Пограничного агентства Канады, пишет УНН.

Детали

По программе "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки" (CUAET), которая была создана в марте 2022 года, в Канаду уже прибыло 248 726 украинцев, которые ищут убежища от войны.

Программа CUAET предоставляет украинцам возможность получить трехлетнее разрешение на работу и проживание в Канаде, а также финансовую помощь и временное бесплатное жилье.

Правительство Канады получило более 1,2 млн заявок на эту визу, из которых утвердило более 960 тысяч. Прием новых заявок на эту программу уже завершен, и владельцы этой визы должны до конца марта прибыть в Канаду, чтобы воспользоваться программой.

Напомним

Канада издала директиву, требующую усиления надлежащей проверки, мониторинга и учета всех финансовых операций, связанных с Россией, независимо от их размера, в рамках санкций против российской агрессии против Украины.

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