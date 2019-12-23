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З початку року в Україні вчинено понад 4 тисяч кіберзлочинів – Гринчак

З початку року в Україні вчинено понад 4 тисяч кіберзлочинів – Гринчак

Київ • УНН

 • 19076 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. За даними Національної поліції України з січня по листопад 2019 року в Україні вчинено понад 4 тисяч кіберзлочинів. Про це під час слухань комітету цифрової трансформації на тему Національної кібербезпеки та кіберзахисту України повідомив начальник департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександр Гринчак, передає кореспондент УНН.

"За даними Нацполіції прослідковується чітка тенденція збільшення кількості кіберзлочинів. У 2015 році вчинено 2900 злочинів. За 11 місяців 2019 року вчинено вже 4100 злочинів. Як свідчить практика, ні державний, ні приватний сектор не мають 100% захисту від протиправних посягань у кіберпросторі", - зазначив Гринчак.

Як повідомлялося раніше в УНН, кіберполіція затримала 31-річного чоловіка за викрадення більше мільйона гривень з банківських рахунків громадян.

Українські Національні Новини

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