З початку року Україна імпортувала найбільше авто з США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. За перші два квартали 2020 року Україна імпортувала легкових авто та іншого моторного транспорту для перевезення людей на 1,46 млрд доларів. Про це свідчить митна статистика, повідомляє УНН.
Найбільше авто в Україну було завезено з США – на понад 314 млн доларів, Японії – 280,6 млн доларів, Німеччини – 242,6 млн доларів. Також Україна з початку року імпортувала авто зі Словаччини, Румунії, Польщі, Республіки Корея, Мексики, Франції та Чехії.
Експорт українських авто до інших країн становив майже 2,7 млн доларів, найбільший обсяг припав на Канаду – 1,3 млн доларів та Німеччину - майже 385 тисяч доларів.
Нагадаємо, на середину травня з початку карантину в Україні зареєстрували майже 12 тис. автомобілів.