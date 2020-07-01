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С начала года Украина импортировала больше всего авто из США

С начала года Украина импортировала больше всего авто из США

Киев  •  УНН

 • 16563 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. За первые два квартала 2020 года Украина импортировала легковых авто и другого моторного транспорта для перевозки людей на 1,46 млрд долларов. Об этом свидетельствует таможенная статистика, сообщает УНН.

Больше всего авто в Украину было ввезено из США - на более чем 314 млн долларов, Японии - 280,6 млн долларов, Германии - 242,6 млн долларов. Также Украина с начала года импортировала авто из Словакии, Румынии, Польши, Республики Корея, Мексики, Франции и Чехии.

Экспорт украинских авто в другие страны составил почти 2,7 млн долларов, наибольший объем пришелся на Канаду - 1,3 млн долларов и Германию - почти 385 тыс. долларов.

Напомним, до середины мая с начала карантина в Украине зарегистрировали почти 12 тыс. автомобилей.

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