З початку минулого тижня в Україні "мінували" понад 300 об'єктів

Як зазначила Супрун, за даними Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, з 3 по 11 червня повідомлення про замінування надходили з 11 регіонів. За цей період було "заміновано" щонайменше 251 об'єкт (торгові центри, будинки, будівлі вокзалів), а також 65 закладів охорони здоров’я. Жодне з цих повідомлень не підтвердилося.

Як зазначила в.о. міністра, особливу небезпеку такі повідомлення становлять для закладів охорони здоров’я.



"Через них скасовуються операції та важливі процедури, евакуйовуються пацієнти та медичний персонал лікарні, робота медзакладу фактично блокується на невизначений час. Як наслідок — операції та життєво важливі процедури потрібно переносити, зростає навантаження на медичних працівників, виникають серйозні перебої в роботі, а під загрозою опиняється здоров’я та життя пацієнтів", - зазначила Супрун.



Нагадаємо, 6 червня у Києві до поліції надійшли повідомлення про мінування дитячих садочків, магазинів та лікарень.