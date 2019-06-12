С начала прошлой недели в Украине "минировали" более 300 объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. За период с 3 по 11 июня в Украине поступали сообщения о минировании 251 объекта и еще 65 учреждений здравоохранения. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, передает УНН.
Как отметила Супрун, по данным Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины, с 3 по 11 июня сообщение о заминировании поступали из 11 регионов. За этот период было "заминировано" не менее 251 объект (торговые центры, дома, здания вокзалов), а также 65 учреждений здравоохранения. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.
Как отметила и.о. министра, особую опасность такие сообщения представляют для учреждений здравоохранения.
"Из них отменяются операции и важные процедуры, эвакуируються пациенты и медицинский персонал больницы, работа медучреждения фактически блокируется на неопределенное время. Как следствие - операции и жизненно важные процедуры нужно переносить, возрастает нагрузка на медицинских работников, возникают серьезные перебои в работе, а под угрозой оказывается здоровья и жизни пациентов", - отметила Супрун.
Напомним, 6 июня в Киеве в полицию поступили сообщения о минировании детских садов, магазинов и больниц.