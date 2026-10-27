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Техніка

З окупованої Херсонщини повернули ще вісьмох дітей

Київ • УНН

 • 76 перегляди

П’ятьох дівчат і трьох хлопчиків віком 7–16 років повернули на підконтрольну Україні територію. Від початку 2026 року врятовано 243 дитини.

З окупованої Херсонщини повернули ще вісьмох дітей

З тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще вісьмох дітей. Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Ще вісім дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію

- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це — п’ятеро дівчаток і троє хлопчиків віком від 7 до 16 років. Повідомляється, що серед врятованих — дев'ятирічна дівчинка, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де повністю заборонили українську мову. Її примусово залучили до російських пропагандистських рухів, змушували співати гімн РФ і писати листи російським військовим.

Тепер дівчинка та інші врятовані діти перебувають у безпеці. Вони проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", отримують психологічну підтримку й допомогу з відновлення документів.

Як додав Прокудін, повернення дітей стало можливим за сприяння благодійної організації Save Ukraine в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини вдалося повернути вже 243 дитини.

Пережили тиск і погрози окупантів - з ТОТ Херсонщини повернули 11 дітей19.10.26, 16:30 • 3865 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Школа
російська пропаганда
Війна в Україні
Прокудін Олександр Сергійович
благодійність
Херсонська область
Україна