С оккупированной Херсонщины вернули ещё восьмерых детей
Киев • УНН
Пятерых девочек и троих мальчиков в возрасте 7–16 лет вернули на подконтрольную Украине территорию. С начала 2026 года спасены 243 ребёнка.
С временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули еще восьмерых детей. Об этом сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Еще восьмерых детей удалось вернуть с временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию
Как отмечается, это — пять девочек и три мальчика в возрасте от 7 до 16 лет. Сообщается, что среди спасенных — девятилетняя девочка, которую заставляли посещать оккупационную школу, где полностью запретили украинский язык. Ее принудительно вовлекли в российские пропагандистские движения, заставляли петь гимн РФ и писать письма российским военным.
Теперь девочка и другие спасенные дети находятся в безопасности. Они проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", получают психологическую поддержку и помощь в восстановлении документов.
Как добавил Прокудин, возвращение детей стало возможным при содействии благотворительной организации Save Ukraine в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.
С начала 2026 года на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области удалось вернуть уже 243 ребенка.
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