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С оккупированной Херсонщины вернули ещё восьмерых детей

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Пятерых девочек и троих мальчиков в возрасте 7–16 лет вернули на подконтрольную Украине территорию. С начала 2026 года спасены 243 ребёнка.

С оккупированной Херсонщины вернули ещё восьмерых детей

С временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию вернули еще восьмерых детей. Об этом сообщает начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Еще восьмерых детей удалось вернуть с временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию

- говорится в сообщении.

Как отмечается, это — пять девочек и три мальчика в возрасте от 7 до 16 лет. Сообщается, что среди спасенных — девятилетняя девочка, которую заставляли посещать оккупационную школу, где полностью запретили украинский язык. Ее принудительно вовлекли в российские пропагандистские движения, заставляли петь гимн РФ и писать письма российским военным.

Теперь девочка и другие спасенные дети находятся в безопасности. Они проходят реинтеграцию в центрах "Надежды и восстановления", получают психологическую поддержку и помощь в восстановлении документов.

Как добавил Прокудин, возвращение детей стало возможным при содействии благотворительной организации Save Ukraine в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

С начала 2026 года на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированной части Херсонской области удалось вернуть уже 243 ребенка.

Пережили давление и угрозы оккупантов — с временно оккупированной территории Херсонщины вернули 11 детей19.10.26, 16:30 • 3866 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Школа
российская пропаганда
Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
благотворительность
Херсонская область
Украина