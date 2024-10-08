З Куп'янщини евакуювали 217 дітей, там залишається ще 52 дитини - Синєгубов
Київ • УНН
З Куп'янського району евакуйовано 217 дітей з родинами, ще 52 планується. Область готується до зими: об'єкти соціальної сфери, теплового та водопровідного господарства майже готові. Збільшується охоплення офлайн-освітою.
У Харківській області з Куп'янського району евакуйовано 217 дітей з родинами, ще 52 планується. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
217 дітей з родинами евакуйовані з 9 вересня по 7 жовтня з окремих населених пунктів Куп‘янського району. Ще маємо евакуювати 52 дитини з родинами із трьох громад району
При цьому, за словами Синєгубова, збільшуємо охоплення офлайн та змішаної форм освіти. "Продовжуємо будувати укриття. До кінця навчального року плануємо забезпечити офлайн-освітою близько 18 тисяч учнів", - вказав голова ОВА.
Водночас, з його слів, в області триває підготовка до зими. "Станом на зараз усі визначені об‘єкти соціальної сфери - школи, лікарні та інші - підготовлені до опалювального сезону. По 98% готовності у об‘єктах теплового господарства та водопровідного господарства. Житлові будинки Харківщини підготували на 98%", - вказав голова ОВА.
Харківщина: ще у двох населених пунктах оголошено обов’язкову евакуацію07.10.24, 19:46 • 17653 перегляди