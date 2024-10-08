С Купянщины эвакуировали 217 детей, там остается еще 52 ребенка - Синегубов
Киев • УНН
Из Купянского района эвакуированы 217 детей с семьями, еще 52 планируется. Область готовится к зиме: объекты социальной сферы, теплового и водопроводного хозяйства почти готовы. Увеличивается охват офлайн-образованием.
В Харьковской области из Купянского района эвакуированы 217 детей с семьями, еще 52 планируется. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
217 детей с семьями эвакуированы с 9 сентября по 7 октября из отдельных населенных пунктов Купянского района. Еще предстоит эвакуировать 52 ребенка с семьями из трех громад района
При этом, по словам Синегубова, увеличиваем охват офлайн и смешанной форм образования. "Продолжаем строить укрытия. До конца учебного года планируем обеспечить офлайн-образованием около 18 тысяч учеников", - указал глава ОВА.
В то же время, по его словам, в области продолжается подготовка к зиме. "По состоянию на сейчас все определенные объекты социальной сферы - школы, больницы и другие - подготовлены к отопительному сезону. По 98% готовности в объектах теплового хозяйства и водопроводного хозяйства. Жилые дома Харьковщины подготовили на 98%", - указал глава ОВА.
Харьковщина: еще в двух населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация7 октября 2024, 16:46 • 16389 просмотров