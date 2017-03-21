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Ю.Самойловій слід дозволити приїхати на Євробачення за спеціальним режимом — О.Білозір

Ю.Самойловій слід дозволити приїхати на Євробачення за спеціальним режимом — О.Білозір

Київ • УНН

 • 7480 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Юлії Самойлова, яка повинна представляти Росію на пісенному конкурсі “Євробачення-2017”, може приїхати в Україну за спеціальним режимом. Про це в ефірі “112 Україна” сказала народний депутат Оксана Білозір, передає УНН.

“Я вважаю, що вона (Ю.Самойлова — ред.) повинна приїхати на Євробачення, тому що це міжнародний проект”, — сказала О.Білозір.

Вона зазначила, що для участі Ю.Самойлової у пісенному конкурсі має бути створений “спеціальний режим, який дозволить їй на кілька днів приїхати і взяти участь у Євробаченні”.

О.Білозір підкреслила, що це європейська практика.

“Юлія Самойлова, вона завжди останні роки у всіх національних відборах Росії брала участь... Я знаю, що це її колосальна мрія”, — сказала нардеп, додавши, що участь у пісенному конкурсі відкриє Ю.Самойловій світ.

Зокрема, за її словами, співачка зможе гастролювати країнами, які мають право голосувати під час Євробачення.

“Оскільки Євробачення буде проходити на території України, і наш комітет по Євробаченню, український, не зробив відповідних заяв з цього приводу (заборони Ю.Самойловій участі в конкурсі — ред.) на старті прийому заявок, то я вважаю, що для неї можна створити певні умови — спеціальний режим перебування на час участі у Євробаченні на території України”, — сказала О.Білозір.

Як повідомляв УНН, голова Служби безпеки України Василь Грицак 20 березня повідомив, що СБУ вже підготувала документ про заборону в'їзду до України учасниці пісенного конкурсу "Євробачення" від РФ Юлії Самойловій.

Українські Національні Новини

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