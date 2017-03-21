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Ю.Самойловой нужно позволить приехать на Евровидение по специальному режиму - О.Билозир

Ю.Самойловой нужно позволить приехать на Евровидение по специальному режиму - О.Билозир

Киев • УНН

 • 7480 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Юлия Самойлова, которая должна представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017" может приехать в Украину по специальному режиму. Об этом в эфире "112 Украина" сказала народный депутат Оксана Билозир, передает УНН.

"Я считаю, что она (Ю.Самойлова - ред.) должна приехать на Евровидение, потому что это международный проект", - сказала О.Билозир.

Она отметила, что для участия Ю.Самойловой в песенном конкурсе должен быть создан "специальный режим, который позволит ей на несколько дней приехать и принять участие в Евровидении".

О.Билозир подчеркнула, что это европейская практика.

"Юлия Самойлова, она всегда последние годы во всех национальных отборах России участвовала... Я знаю, что это ее колоссальная мечта", - сказала нардеп, добавив, что участие в песенном конкурсе откроет Ю.Самойловой мир.

В частности, по ее словам, певица сможет гастролировать странами, которые имеют право голосовать на Евровидении.

"Поскольку Евровидение будет проходить на территории Украины, и наш комитет по Евровидению, украинский, не сделал соответствующих заявлений по этому поводу (запрета Ю.Самойловой участвовать в конкурсе - ред.) на старте приема заявок, то я считаю, что для нее можно создать определенные условия - специальный режим пребывания на время участия в Евровидении на территории Украины", - сказала О.Билозир.

Как сообщал УНН, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак 20 марта сообщил, что СБУ уже подготовила документ о запрете въезда в Украину участницы песенного конкурса "Евровидение" от РФ Юлии Самойловой.

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