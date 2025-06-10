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YouTube заблокував ще один канал Арестовича

Київ • УНН

 • 246 перегляди

В Україні заблоковано ще один YouTube-канал Олексія Арестовича, що під санкціями РНБО. Це вже другий його канал, недоступний на території України.

YouTube заблокував ще один канал Арестовича

YouTube заблокував на території України ще один канал підсанкційного Олексія Арестовича. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.  

Деталі

Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України

- йдеться в повідомленні.   

Перший та основний YouTube-канал підсанкційного блогера було заблоковано 9 травня 2025 року, після чого був створений новий, який також заблокували.      

Олексій Арестович перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони, які ввів у дію Президент Володимир Зеленський.  

Доповнення

YouTube заблокував на території України ще чотири канали, котрі поширювали наративи у дусі російської пропаганди, та були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Рада національної безпеки і оборони України
Володимир Зеленський
Україна
YouTube
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