YouTube заблокував ще один канал Арестовича

YouTube заблокував на території України ще один канал підсанкційного Олексія Арестовича. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Деталі

Це вже другий канал Арестовича, який перебуває за кордоном, що потрапив під блокування. Відтепер він недоступний на території України - йдеться в повідомленні.

Перший та основний YouTube-канал підсанкційного блогера було заблоковано 9 травня 2025 року, після чого був створений новий, який також заблокували.

Олексій Арестович перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони, які ввів у дію Президент Володимир Зеленський.

Доповнення

YouTube заблокував на території України ще чотири канали, котрі поширювали наративи у дусі російської пропаганди, та були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції.