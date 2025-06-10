YouTube заблокировал еще один канал Арестовича

YouTube заблокировал на территории Украины еще один канал подсанкционного Алексея Арестовича. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Детали

Это уже второй канал Арестовича, находящийся за границей, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины - говорится в сообщении.

Первый и основной YouTube-канал подсанкционного блогера был заблокирован 9 мая 2025 года, после чего был создан новый, который также заблокировали.

Алексей Арестович находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны, которые ввел в действие Президент Владимир Зеленский.

Дополнение

YouTube заблокировал на территории Украины еще четыре канала, которые распространяли нарративы в духе российской пропаганды, и были связаны с лицами, против которых введены санкции.