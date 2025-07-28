YouTube заблокував канали підсанкційних Латиніної та Балашова в Україні
Київ • УНН
YouTube заблокував в Україні канали російської пропагандистки Юлії Латиніної та екснардепа Геннадія Балашова. Це сталося після запровадження проти них санкцій Ради національної безпеки і оборони.
YouTube заблокував на території України канали російської журналістки і пропагандистки Юлії Латиніної та колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, проти яких були запроваджені санкції Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.
YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи
Зокрема заблокований канал Латиніної та два канали Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та проти якого в Україні порушено кримінальне провадження.
ак вже сталося, що про методику роботи росіян і створення ними псевдо опозиціонерів я казав ще з далекого 2015 року, зокрема про Латиніну. Після 2022 в мене взагалі розвіялись всі сумніви щодо неї, які могли закрадатися
Він також зазначив, що після запроваджених санкцій і блокування, як правило, вони більше навіть не ховаються. Доведено риторикою купи заблокованих раніше пропагандистів.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій. Обмеження стосуються п'яти осіб, відповідальних за підривні антиукраїнські інформаційні кампанії.