YouTube заблокував канали підсанкційних Латиніної та Балашова в Україні

YouTube заблокував на території України канали російської журналістки і пропагандистки Юлії Латиніної та колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, проти яких були запроваджені санкції Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО, пише УНН.

YouTube заблокував на території України ще три канали, які поширювали співзвучні російській пропаганді наративи - ідеться у повідомленні.

Зокрема заблокований канал Латиніної та два канали Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та проти якого в Україні порушено кримінальне провадження.

ак вже сталося, що про методику роботи росіян і створення ними псевдо опозиціонерів я казав ще з далекого 2015 року, зокрема про Латиніну. Після 2022 в мене взагалі розвіялись всі сумніви щодо неї, які могли закрадатися - написав керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він також зазначив, що після запроваджених санкцій і блокування, як правило, вони більше навіть не ховаються. Доведено риторикою купи заблокованих раніше пропагандистів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський указом ввів у дію рішення РНБО від 20 липня 2025 року про застосування персональних санкцій. Обмеження стосуються п'яти осіб, відповідальних за підривні антиукраїнські інформаційні кампанії.